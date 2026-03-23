Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg an der Iller - Rauschgift sichergestellt

Am vergangenen Donnerstag (19.3.) fand die Polizei in einer Wohnung in Kirchberg an der Iller Rauschgift.

Ulm (ots)

Seit geraumer Zeit ermittelte die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidium Ulm gegen den 49-Jährigen. Der stand im Verdacht, mit Rauschgift zu handeln. Am Donnerstagfrüh standen die Polizisten mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnungstür des 49-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler 93 Plomben mit Heroin (ca. 17 Gramm), rund 27 Gramm unverpacktes Kokain, verschiedene Drogenutensilien, mehrere Mobiltelefone und mutmaßliches Dealergeld. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte sich der 49-Jährige das Rauschgift mutmaßlich selbst von Portugal aus nach Deutschland schicken lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 49-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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