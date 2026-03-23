Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Arbeitsunfall endet mit Verletzungen

Mit dem Rettungsdienst kam am Montag ein Bauarbeiter nach einem Unfall in Blaubeuren-Seißen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Die Arbeiten fanden frühmorgens auf einem Baustellengelände in der Flurstraße statt. Nach den Erkenntnissen der Polizei waren mehrere Arbeiter damit beschäftigt, Fertigteilwände für die Erstellung eines Fertighauses zu stellen. Gegen 7.40 Uhr kippte wohl eine rund 2,3 Tonnen schwere Seitenwand nach außen und begrub einen 42-Jährigen. Weitere Arbeiter eilten zu Hilfe. Die konnten den Mann unter der Fertigteilwand retten und einen Notruf absetzen. Rettungswagen und Notarzt waren vor Ort und versorgten den Arbeiter. Da die Verletzungen wohl zum Glück nicht schwerwiegender waren, kam der Mann mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei prüfen jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Offenbar hatte ein 34-jähriger Arbeitskollege eine Teleskop-Metallstrebe zuvor an der Innenseite der Wand befestigt. Die war wohl nicht richtig montiert, sodass die auf dem Boden abgestellte Wand nach Ablösen der Kranbefestigung auseinandergeschoben wurde und auf den Arbeiter stürzte.

Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch ein Verantwortlicher der Gewerbeaufsicht vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis vor Ort.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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