Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Feurwehr im Einsatz

Am frühen Montagmorgen kam es in einem Restaurant in Eislingen zum Brand.

Ulm (ots)

Kurz nach 3.45 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in die Steinbeisstraße aus. Dort stellten Zeugen Flammen in einer Gaststätte fest. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 35 Personen vor Ort im Einsatz und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Den ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wohl an einem Pizzaofen aus. Gegen 4.40 Uhr war der Brand gelöscht. Die Polizei Eislingen hat die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Aktuell liegen keinerlei Hinweise auf strafbare Handlungen vor. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Ersten Schätzungen zufolge soll der Schaden im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Derzeit ist das Gebäude nicht betretbar.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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