Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Blumenkübel auf Holzablage fängt Feuer

Am Sonntag hatte ein Blumenkübel an einem Fenster eines Gebäudes in Heidenheim a.d. Brenz gebrannt. Es entstand geringer Schaden

Ulm (ots)

Gegen 3 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Damaschkestraße von einem Unbekannten auf den Brand aufmerksam gemacht. Der Mann hatte wohl die Frau durch Klopfen geweckt und von dem Feuer an der Außenfassade an der Wohnung über ihr berichtet. Die Bewohnerin schaute sofort nach dem Brand, der Entdecker ging wohl einfach weiter. Der Bewohnerin gelang es, den Wohnungsinhaber im 1. OG zu verständigen. Der konnte den kleinen Brand in dem mit Erde gefüllten Blumenkasten mit einem Becher Wasser zu löschen. Die Feuerwehr war nicht erforderlich. Der Blumenkasten aus Kunststoff stand auf einer steinernen Fensterbank und wurde durch die Hitzeeinwirkung verschmolzen. Die Fassade und die Holzverkleidung blieben unbeschädigt. Verletzte gab es keine. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt nun die Polizei Heidenheim. Sie sucht Zeugen und insbesondere auch den Brandentdecker. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07321/322-430 entgegen. Der Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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