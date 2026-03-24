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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kein Versicherungsschutz
Bei einem Unfall am Montag hatte der Verursacher keinen gültigen Versicherungsschutz mehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Einsteinstraße. Der 31-Jährige fuhr auf dem Radstreifen mit seinem E-Scooter in Richtung Innenstadt. Als er ein in gleiche Richtung fahrendes Auto passierte, streifte er an diesem entlang. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei der Aufnahme des Unfalls stellte die Polizei fest, dass der 31-Jährige ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Sein Gefährt musste er schieben. Darüber hinaus erwartet ihn eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

+++++++ 0541218 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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