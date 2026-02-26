LPI-GTH: Berauscht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Gegen 10.00 Uhr wurde gestern ein 32-jähriger Audi-Fahrer auf der L1048 auf Höhe eines Parkplatzes kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Amphetamin und Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell