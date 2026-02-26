Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Verkehrsinsel

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 46-jähriger Ford-Fahrer fuhr gestern gegen 22.40 Uhr auf der L2163 von Wandersleben in Richtung Mühlberg. Vor einem Kreisverkehr geriet er auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Durch das Aufsetzen wurde augenscheinlich die Ölwanne des Ford beschädigt, wodurch Öl austrat. Ein mit dem 46-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug und an den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden. Durch die Feuerwehr wurde das Öl von der Fahrbahn beseitigt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ak)

