LPI-GTH: Mülltonne in Brand
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 22.00 Uhr eine Mülltonne in der Straße `Am Hügel` in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Neben der Mülltonne wurde ein Unterstand sowie ein angrenzender Zaun beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. (ak)
