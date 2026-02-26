LPI-GTH: Mülltonne in Brand

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte Täter sperrten scheinbar gestern Mittag per Fernzugriff den Computer eines 77-Jährigen. Dieser wurde durch den oder die Täter aufgefordert, eine Telefonnummer zu wählen, um seinen PC zu entsperren. Im Verlauf des Telefonates gab der Senior seine Bankdaten heraus und wurde für circa zwei Stunden im Telefongespräch gehalten. In der Zwischenzeit wurde neun Mal versucht vom Bankkonto des 77-Jährigen Transaktionen durchzuführen, ...

