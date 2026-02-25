Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ütteroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern wurden in der Zeit von 06.15 Uhr bis 11.15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der L1016 zwischen Neukirchen und Mihla auf Höhe des Abzweiges Ütteroda durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug hier 70 km/h für PKWs und 60 km/h für LKWs. Bei der Messstelle handelt es sich um einen Unfallschwerpunkt. Bei 1063 Fahrzeugen, welche die Messstelle durchfuhren, wurden 59 Überschreitungen festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 108 km/h bei einem PKW und 72 km/h bei einem LKW. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (ak)

