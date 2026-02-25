Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Fußgängerin - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen und Beteiligte eines Verkehrsunfalls gestern, gegen 11.45 Uhr, in der Huttenstraße. Einem bisherigen Zeugen zu Folge betraten zwei Fußgängerinnen an der Fußgängerampel bei Lichtzeichen 'Rot' die Straße. Der oder die Fahrerin eines Mazda CX-5 mit Gothaer Kennzeichen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einer der Frauen. Diese war etwa 18-22 Jahre alt und führte einen Hund mit sich. Der Fahrzeugführer war vermutlich männlich und etwa 50-60 Jahre alt. Die Verkehrsunfallbeteiligten und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0048335/2026 zu melden. (ah)

