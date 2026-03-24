POL-UL: (GP) Ebersbach - Mountainbiker verletzt
Am Sonntag stürzte ein 13-Jähriger auf deinem Mountainbike-Trail in Ebersbach.
Ulm (ots)
Gegen 16 Uhr war der 13-Jährige auf einem Mountainbike-Trail in Ebersbach unterwegs. Der Junge stürzte und erlitt dabei Verletzungen. Der Rettungsdienst kam vor Ort und versorgte ihn. Er hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen.
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