Ulm (ots) - Gegen 3 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Damaschkestraße von einem Unbekannten auf den Brand aufmerksam gemacht. Der Mann hatte wohl die Frau durch Klopfen geweckt und von dem Feuer an der Außenfassade an der Wohnung über ihr berichtet. Die Bewohnerin schaute sofort nach dem Brand, der Entdecker ging ...

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