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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Feuer auf Terrasse
Eine geöffnete Gasflasche sorgte am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Gegen 19.20 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Westerheimer Straße aus. Auf einer Terrasse war ein Feuer ausgebrochen. Offensichtlich war die Gasflasche an einem Heizpilz geöffnet. Das bemerkte der 49-jährige Bewohner wohl nicht, als er sich auf der Terrasse eine Zigarette anzündete. Das Gas entzündete sich und die Balkonmöbel fingen im Anschluss Feuer. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0537570 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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