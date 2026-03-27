Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand bei Arbeiten

Mit einer Rauchgasvergiftung kam am Donnerstag ein Arbeiter ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Friedenstraße aus. Dort wurde ein Brand auf einer Baustelle gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte ein 39-Jähriger ein Dehnpolster rund um eine Fernwärmeleitung angebracht. Diese musste dann mit einem Gasbrenner erhitzt werden. Offenbar wurde das Polster an einer Stelle zu lang erhitzt und fing Feuer. Das Feuer war schnell gelöscht. Weiterer Schaden entstand wohl nicht. Der Arbeiter erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus.

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