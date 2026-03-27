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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Brennender Holzschuppen
Eine Zeugin meldete am Donnerstag den Brand bei Ammerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr meldete eine Zeugin den brennenden Holzverschlag nördlich von Ammerstetten. Der stand in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Brand brach wohl im Bereich einer Kabeltrommel aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung sind keine vorhanden, möglicherweise war ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich. Die Schadenshöhe dürfte sich auf wenige hundert Euro belaufen.

+++++++ 0568175(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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