Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schnürpflingen - Brennender Holzschuppen

Eine Zeugin meldete am Donnerstag den Brand bei Ammerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr meldete eine Zeugin den brennenden Holzverschlag nördlich von Ammerstetten. Der stand in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Brand brach wohl im Bereich einer Kabeltrommel aus. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung sind keine vorhanden, möglicherweise war ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich. Die Schadenshöhe dürfte sich auf wenige hundert Euro belaufen.

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