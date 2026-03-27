Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Anhänger umgekippt

Am Mittwoch verlor ein Lkw-Fahrer auf der B492 bei Hermaringen seine Ladung.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger auf der K3025 in Richtung Hermaringen unterwegs. Auf dem Anhänger hatte er einen Minibagger geladen. An der Einmündung zur Bundesstraße bog er nach links in Richtung Sontheim auf die B492 ein. Dabei kippte der mittels Spanngurten gesicherte Minibagger samt Anhänger um. Der Anhänger rutschte über die gesamte Fahrbahn und kam neben der Straße zum Liegen. Die Straßenmeisterei prüft nun, ob der Asphalt repariert werden muss. Denn in diesem entstanden wohl erkennbare Furchen.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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