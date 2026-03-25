PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand in Handwerksbetrieb - 1.Nachtrag

Gönnheim (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.03.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6241774

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal / Pfalz und Polizeidirektion Neustadt

Nachdem es am Montag, dem 23.03.2026 gegen 15 Uhr zu einem Brand in einem Handwerksbetrieb in der Ludwigstraße in Gönnheim kam, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde am 24.03.2026 durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Dabei konnte keine eindeutige Brandursache festgestellt und damit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft hat nun entschieden, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.

Der Schaden wird weiterhin auf etwa 170.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren