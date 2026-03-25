Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Brand in Handwerksbetrieb - 1.Nachtrag
Gönnheim (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 23.03.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6241774
Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal / Pfalz und Polizeidirektion Neustadt
Nachdem es am Montag, dem 23.03.2026 gegen 15 Uhr zu einem Brand in einem Handwerksbetrieb in der Ludwigstraße in Gönnheim kam, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde am 24.03.2026 durch Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Dabei konnte keine eindeutige Brandursache festgestellt und damit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft hat nun entschieden, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
Der Schaden wird weiterhin auf etwa 170.000 EUR geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
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