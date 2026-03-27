Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Feuer in der Küche

Am Donnerstag kam es zu einem Küchenbrand in Biberach. Der konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch eine Mitbewohnerin gelöscht werden.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in die Gymnasiumstraße aus. In einer Küche im 2. OG des Mehrfamilienhaues brannte der Herd. Mutmaßlich vergaß die Bewohnerin den Herd abzustellen, obwohl noch Speisen zubereitet wurden. Die Flammen konnten gerade noch rechtzeitig durch eine Mitbewohnerin mit Wasser gelöscht werden. Die Feuerwehr stellte sicher, dass das Feuer nicht noch einmal entflammte. Verletzt wurde niemand. Zu einer Evakuierung von Bewohnern aus dem Gebäudes kam es nicht. Die Polizei Biberach ermittelt jetzt gegen eine 19-Jährige wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Schaden an der Kücheneinrichtung wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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