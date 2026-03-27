Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto überschlägt sich mehrfach

Am Freitag stand ein 23-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen.

Ulm (ots)

Gegen 1.50 Uhr fuhr der 23-Jährige mit seinem VW auf der B492 von Allmendingen in Richtung Ehingen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab. Dabei kollidierte er mit den Leitplanken und sein VW überschlug sich mehrfach. Fahrer und Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Eigenen Angaben hatte er eine Joint geraucht und Kokain zu sich genommen. Das bestätigte ein Drogentest. Seinen Führerschein ist der Mann los. Der wurde beschlagnahmt. Der Schaden an dem total beschädigten Auto wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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