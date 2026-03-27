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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet
Zu einem Unfall mit einem Linienbus kam es am Donnerstag in Biberach.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr. Eine 54-Jährige fuhr mit ihrem Ford in der Steigmühlstraße. An der Einmündung zur Riedlinger Straße hielt sie zunächst an und bog dann nach links ab. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Linienbus. Der 50-jährige Busfahrer kam von links aus Richtung Mittelbiberach und wollte gerade in die Bushaltestelle einfahren. Während des Abbiegevorgangs stieß der Pkw mit der rechten Front gegen das rechte Heck des MAN Busses. Weder die zehn Fahrgäste im Bus noch beide Fahrenden wurden verletzt. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am Bus auf ca. 4.000 Euro. Der Schaden am Auto wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++0561524(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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