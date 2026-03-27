Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Pannenfahrzeug gestohlen

Unbekannte entwendeten das Auto die vergangenen Tage bei Ochsenhausen. Das stand mit einem Defekt an der L265. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Die graue Audi S4 Limousine mit dem Kennzeichen A-MS 485 stand wegen technischer Probleme in einer Parkbucht an der Landstraße 265 zwischen Goppertshofen und Reinstetten. Der 34-Jährige stellte dort das Auto am Dienstag gegen 14 Uhr ab, nachdem er technische Probleme hatte. Als er sein Auto am Donnerstag gegen 13 Uhr von einem Abschleppunternehmen dort abholen lassen wollte, fehlte von dem Pkw jegliche Spur. Der Besitzer hatte das rund 14 Jahre alte Auto verschlossen abgestellt und den Schlüssel mitgenommen. Auf welche Art und Weise das Auto entwendet wurde, ist nicht bekannt. Womöglich hatte es ein Unbekannter mit Hilfe eines Mittäters abgeschleppt oder gar selbst auf einen Abschlepper verladen. Hinweise nimmt die Polizei Ochsenhausen unter der Tel. 07352/202050 entgegen. Der Wagen hat einen Zeitwert von rund 20.000 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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