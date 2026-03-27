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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag zur Gemeinsamen Pressemitteilung vom 25.03.26
Tatverdächtiger dank Zeugenhinweise ermittelt.

Ulm (ots)

Wie mitgeteilt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6243291) ermitteln Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei Ulm wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Aufgrund eingegangener Zeugenhinweis, konnte der mutmaßliche Tatverdächtige ermittelt werden. Dieser konnte im Laufe des Donnerstagnachmittag vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Ulm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm wieder auf freien Fuß gesetzt. Zum Tatvorwurf machte er bislang keine Angaben.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei dauern an.

++++++++ 0548488

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, 0731/189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Joachim Schulz, 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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