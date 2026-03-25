Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag soll ein Unbekannter auf seinen Widersacher mit einem Gartenwerkzeug eingeschlagen haben.

Ulm (ots)

Der 68-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Motorroller auf dem Fuß- und Radweg neben dem Donaustadion. Einem bislang unbekannten Radfahrer missfiel dies wohl und er rügte den Fahrer des Motorrollers. Der hielt im Bereich vor dem Haupteingang des Donaustadions an. Zwischen den beiden Männern soll sich ein Streitgespräch entwickelt haben in dessen Verlauf der 68-Jährige den Radler wohl an der Oberbekleidung packte. Danach soll der Unbekannte aus seinem Fahrradkorb ein Gartenwerkzeug entnommen und damit mehrfach auf den Kopf des 68-Jährigen geschlagen haben. Erst als eine Zeugin hinzukam, ließ der Unbekannte ab und flüchtete mit seinem Fahrrad. Der 68-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Polizei fahndete nach dem unbekannten Angreifer. Der blieb jedoch verschwunden. Die Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei ermitteln nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und suchen nach dem Täter. Der soll etwa 30 bis 50 Jahre alt und etwa 175 bis 180cm groß mit normaler Statur gewesen sein. Der Mann sprach deutsch. Er war mit einem Fahrrad mit Anhänger unterwegs. Am Fahrradlenker war ein Korb befestigt. Am Fahrradanhänger waren ein Besen mit roten Borsten und eine Schaufel befestigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.

++++++++ 0548488

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, 0731/189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Joachim Schulz, 0731/188-1111

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