Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Geld aus Fahrzeug gestohlen

Nur kurz war am Dienstag das Auto ohne Aufsicht.

Ulm (ots)

Der 60-Jährige lieferte gegen 5.15 Uhr Backwaren in Bolheim aus. In der Heidenheimer Straße stellte er das Fahrzeug für wenige Augenblicke ab und brachte die Waren zum Kunden. Als er zurückkam, bemerkte er das Fehlen von mehreren Geldmappen. Die befanden sich samt Inhalt im Fahrerraum. Seinen Angaben zufolge hatte er das Fahrzeug verschlossen. Aufbruchspuren waren am Fahrzeug keine vorhanden. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstals aufgenommen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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