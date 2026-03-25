Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Abfallcontainer brennt

Ein Unbekannter setzte am Dienstag in Wain einen zehn Kubikmeter Container in Brand.

Ulm (ots)

Ein Zeuge sah das Feuer kurz vor 20 Uhr in der Industriestraße. Ein Deckelmulden-Container brannte auf einem Firmengelände in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes. Der Mann wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer in dem Metallcontainer mit rund 10 Kubikmeter Fassungsvermögen. In dem befanden sich Verpackungsmaterial, Plastik, Holz und Papier. Feuerwehr und Polizei vermuten Brandstiftung. Wer den Container anzündete, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf rund 1.500 Euro. Die Feuerwehr Wain war mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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