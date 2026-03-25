Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Kleiner Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstag kam es bei Bad Buchau zu einem Brand auf einer Grünfläche. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass es zwischen Bad Buchau und Oggelshausen auf einer Freifläche neben der L280 brennen würde. Die Feuerwehr Bad Buchau rückte an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Das trockene Gras brannte auf einer Fläche von ungefähr 30 auf 5 Metern. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatte ein Unbekannter vermutlich wenige Stunden zuvor noch nicht erkaltete Asche ausgestreut. Und das nicht zum ersten Mal. Denn mehrere solcher Haufen waren rund um die abgebrannte Fläche und in der Nähe eines landwirtschaftlichen Gebäudes feststellbar und wurden wohl in den letzten Tagen dort von einem Unbekannten hinterlassen. Ein Schaden an der Grünfläche ist wohl nicht entstanden. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/938-0) hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Hinweis der Polizei: Nur durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur lassen sich Wald- und Flächenbrände vermeiden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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