Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Cafe

Beute machte ein Unbekannter am Montag oder Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen 11.30 Uhr und 9.15 Uhr öffnete ein Unbekannter gewaltsam ein Fenster zur Backstube. Danach stieg er in das Geschäft in der Kramgasse ein. Im Innern machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. Dort fand er in einem Büro Bargeld. Damit flüchtete der Einbrecher unerkannt. Die Polizei Ulm-Mitte sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Dieb aufgenommen. Sie nimmt Hinweise unter der Tel. 0731/188-3312 entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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