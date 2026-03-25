Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall wegen medizinischem Problem

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 23.50 Uhr fuhr der 48-Jährige mit seinem Linienbus im Ortsteil Manzen in der Spitzenbergstraße. Bei dem Mann trat wohl ein akutes medizinisches Problem auf und er verlor die Kontrolle. Der Bus geriet nach links und stieß gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Die wurden aufeinander geschoben. Danach fuhr der Bus nach rechts und kollidierte rechts mit einem weiteren Auto. Dort kam er zum Stillstand. Der Busfahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die zwei Insassen im Bus blieben unverletzt. Drei der vier beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Bus wurde durch einen Abschleppdienst zu einer Werkstatt gefahren. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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