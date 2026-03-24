Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gegenverkehr ausgewichen

In die Leitplanken krachte ein Busfahrer am Montag bei Geislingen.

Ulm (ots)

Ein 52-jähriger Busfahrer fuhr um 14.10 Uhr von Oberböhringen in Richtung Geislingen. Auf Höhe des Friedhofs Heiligenäcker kam ihm ein Auto entgegen. Das fuhr nicht weit genug rechts. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Busfahrer nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte er mit den Leitplanken. Der Autofahrer fuhr unbeirrt weiter in Richrung Oberböhringen. An dem Bus entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/9327-0) hat die Ermittlungen zum Autofahrer aufgenommen. Zum Fahrzeugtyp des Verursachers liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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