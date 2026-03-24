Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Kontrolle über Motorrad verloren

Gegen einen Bordstein fuhr am Sonntag ein Biker in Biberach. Der war wohl von den Kraftstoffpreisen an einer Tankstelle abgelenkt und stürzte.

Ulm (ots)

Ein 72-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seiner Yamaha in der Ulmer Straße unterwegs. Der Senior fuhr in Richtung Innenstadt und an einer Tankstelle vorbei. In einer leichten Linkskurve geriet er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und der Fahrer kam samt Zweirad zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Wie der Senior später der Polizei berichtete, hatte er den Blick nicht nach vorne gerichtet, sondern ließ sich von der Preistafel an der Tankstelle ablenken. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden an der Yamaha auf rund 500 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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