Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Unfall im Baustellenbereich

Glimpflich endete am Montag ein Unfall auf der B30 bei Laupheim-Süd.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr war ein BMW-Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Laupheim-Süd in Richtung Ulm unterwegs. Der 45-Jährige fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Da dieser endete im Baustellenbereich endete, wechselte sie auf den rechten Fahrstreifen. Auf dem war ordnungsgemäß ein Mercedes Actros unterwegs. Vor dem wollte der Autofahrer noch einscheren. Da war es allerdings schon zu spät. Der BMW prallte zunächst gegen eine links befindliche Warnbake. Anschließend stieß er seitlich mit dem Laster zusammen. Der BMW wurde bei dem Unfall beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Sachschaden an dem BMW auf rund 10.000 Euro. Am Lkw entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Höhe an der Warnbake wird auf 150 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es im Berufsverkehr zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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