Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Überteuerte Reparaturrechnung

Für Dachreparaturen forderten zwei Männer die vergangenen Tage einen überhöhten Preis.

Ulm (ots)

Vergangenen Mittwoch wurden die Senioren von zwei Männern in ihrem Garten angesprochen und auf dringend notwendige Dachreparaturen hingewiesen. Die begannen wohl sofort mit den Arbeiten am Dach eines Schuppens. Dabei wurden die Hausbesitzer von den Männern wohl unter Druck gesetzt. Für die Arbeiten verlangten die Männer, zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 31 und 25 Jahren, wohl 10.000 Euro. Einen Teil bezahlten die Senioren noch vergangene Woche, der Restbetrag sollte am Montag bezahlt werden. Mittlerweile hatte eine Angehörige Kenntnis von der Reparatur bekommen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Als die Männer dann am Montag erschienen, war die Polizei ebenfalls zugegen und nahm die Beiden vorläufig fest. Das bereits bezahlte Geld war nicht mehr auffindbar. Da die Männer beide feste Wohnsitze in Deutschland haben, kamen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Wegen ähnlicher Taten traten sie im Bundesgebiet schon in Erscheinung. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Wucher.

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