Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Ladung verloren

Heruntergefallenes Eisenteil von einem Klein-Lkw sorgte für eine Gefahr am Montag in Bad Überkingen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr war ein mit Metallteilen beladener 3,5 Tonner auf der B466 unterwegs. Der 53-Jährige hatte auf der Ladefläche des Opel mehrere Eisenteile transportiert. Die lagen dort wohl lose auf der Ladefläche und waren nicht gesichert. Beim Fahren verlor der Klein-Lkw ein solches Teil. Das landete auf der Straße. Eine Zeugin fuhr auf Höhe der Einmündung Hausener Straße mit ausreichendem Abstand hinter dem Lkw und konnte ihr Auto noch rechtzeitig anhalten. Zu Beschädigungen kam es nicht. Die Autofahrerin wählte den Notruf und teilte das Kennzeichen der Polizei mit. Der Lkw konnte wenig später durch eine Polizeistreife fahrend festgestellt werden. Fahrer und Ladung wurden genauer unter die Lupe genommen. Der 53-Jährige durfte seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem er seine Ladung richtig gesichert hatte. Auf ihn kommt nun ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro zu.

Die Polizei informiert:

Lastwagen transportieren täglich unzählige Tonnen über Europas Straßen. Nicht nur die Menge der Güter, auch die Strecken die sie zurücklegen werden stetig mehr. Um die Zahl der Unfälle und die Risiken zu verringern, ist eine richtige Sicherung der Ladung unumgänglich. Wer die Ladung nicht richtig sichert bringt andere in Gefahr. Deshalb droht ihm ein Bußgeld. Auch bei Autos sind die Vorschriften genau einzuhalten. Ladung die nicht gesichert wurde, kann bei einer Vollbremsung schnell zu einem gefährlichen Geschoss werden und Menschen schwer verletzen. Wer Ladung verliert, gefährdet andere und riskiert schwere Unfälle. Über die Ladungssicherung informiert auch die Internetseite www.gib-acht-im-Verkehr.de.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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