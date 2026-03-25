Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

Von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in zwei Kindertagesstätten und eine Grundschule in Ulm ein.

Ulm (ots)

Am Dienstag gegen 6.30 Uhr stellte eine Zeugin den Einbruch in die Kindertagesstätte in der Ulmer Weststadt, im Neunkirchenweg, fest. Ein Einbrecher schlug vermutlich zur Nachtzeit ein Fenster ein, nachdem er mit seinem Werkzeug an der stabilen Tür scheiterte. Dann durchwühlte er das Büro. Ob der Dieb Beute machte, ist noch unklar. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen.

In derselben Nacht kam es auch in Ulm-Böfingen zum Einbruch in eine Kindertagesstätte. An dem Gebäude im Hofäckerweg hebelte ein Einbrecher ein Fenster auf. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt. Dabei fand der Täter auch eine Kasse. Die hebelte er auf und stahl das Geld. Auch an der Grundschule neben der Kindertagesstätte war der Einbrecher zu Gange. Er hebelte das Fenster zum Büro auf. Dann durchwühlte er sämtliche Schränke auf der Suche nach Brauchbarem. Beute machte er wohl nicht. Der Polizeiposten Böfingen hat an beiden Tatorten die Spuren gesichert. Bei den Ermittlungen werden mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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