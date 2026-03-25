Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Motorradfahrerin und Radlerin stoßen zusammen

Am Dienstag erlitten zwei Frauen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr in der Straße "In der Wanne". Eine 24-Jährige fuhr mit ihrem Motorrad in Richtung Weinbergweg. Dabei fuhr sie an dem sich gestauten Verkehr links mit langsamer Geschwindigkeit vorbei. Aus einem Stichweg im Bereich Söflinger Bahnhof kam eine 17-Jährige Radlerin. Die missachtete die Vorfahrt des Motorrades. Die Motorradfahrerin konnte einen Unfall mit der plötzlich hinter einem Kleintransporter auftauchenden Radlerin nicht mehr vermeiden. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

+++++++ 0546288 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell