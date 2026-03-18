Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Lahnstein - Terrorismusabwehrübung GETEX 2026 am 18.03.2026 in Lahnstein

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf die Pressemeldung vom 16.03.26, 11.47 Uhr, weist die Polizei Koblenz darauf hin, dass ab 07.30 Uhr in der Rittersturz-Kaserne in Lahnstein eine Übung im Rahmen der bundesweiten Terrorismusabwehrübung GETEX 2026 stattfindet. Es kommen Waffen und Übungsmunition zum Einsatz, insofern können im Bereich um die Kaserne Schussgeräusche wahrnehmbar sein.

Es besteht keine Gefahr, dennoch sind Polizeikräfte im Außenbereich der Kaserne verstärkt präsent und ansprechbar.

Wir melden, wenn die Übung beendet ist.

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