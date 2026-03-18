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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen nach vermisster Person

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 17.03.2026 wurde der Polizei Koblenz gegen 19:30 Uhr eine männliche Person als vermisst gemeldet, nachdem diese nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt war. Durch die Polizei sowie die Feuerwehr wurden umgehend Suchmaßnahmen im Bereich Koblenz, OT Asterstein, eingeleitet. Unterstützend durch den Einsatz des Polizeihubschraubers, konnte die Person gegen 21:00 Uhr in einem unwegsamen Waldstück lokalisiert und aufgefunden werden. Der Vermisste wurde anschließend, zur weiteren medizinischen Untersuchung, in ein Krankenhaus in Koblenz verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Mario Winter, PHK (PvD)
Telefon: 0261-921560
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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