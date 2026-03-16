POL-PPKO: Ländung einer Wasserleiche aus der Mosel - Identität geklärt
Koblenz (ots)
Mit Bezug auf die Pressemeldung vom 15.03.26, 15.17 Uhr, teilt die Polizei Koblenz mit, dass die Identität des Verstorbenen zwischenzeitlich ermittelt werden konnte. Die Ermittlungen werden durch die Kriminaldirektion Koblenz geführt, Hinweise auf einen deliktischen Hintergrund haben sich bislang nicht ergeben.
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