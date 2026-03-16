Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Lahnstein - Terrorismusabwehrübung GETEX 2026 am 18.03.2026 in Lahnstein

Koblenz (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Übung "GETEX 2026" trainieren Polizeien der Länder und des Bundes gemeinsam mit der Bundeswehr das Zusammenwirken bei terroristischen Bedrohungslagen. Die Übung findet in mehreren Bundesländern statt. Für Rheinland-Pfalz findet die Übung am 18.03.2026 in der Rittersturz-Kaserne in Lahnstein statt.

Geübt wird eine lebensbedrohliche Einsatzlage nach einem fiktiven Anschlag auf eine militärische Liegenschaft. Dabei trainieren Polizeikräfte das Zusammenwirken mit Spezialeinheiten und Feldjägern der Bundeswehr sowie Maßnahmen zur Drohnenabwehr. Insgesamt werden rund 300 Einsatzkräfte beteiligt sein.

Die Übung findet in mehreren Szenarien innerhalb der Rittersturz-Kaserne statt und beginnt um 07.30 Uhr. Es werden auch Waffen und Übungsmunition zum Einsatz kommen, insofern können ab 07.30 Uhr im Bereich um die Rittersturz-Kaserne Schussgeräusche wahrnehmbar sein. Es besteht keine Gefahr, dennoch werden Polizeikräfte im Außenbereich der Kaserne verstärkt präsent und ansprechbar sein. Wir werden auch am Übungstag über unseren WhatsApp-Kanal und mit Pressemeldung über den Beginn und des Ende der Übung informieren.

Mit Verweis auf die Medieninformation des Innenministeriums Mainz vom 11.03.2026 werden auch bereits angemeldete und interessierte Medienvertreter gebeten, sich mit der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz unter 0261/103-50020 (-21) in Verbindung zu setzen.

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