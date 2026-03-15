Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ländung einer Wasserleiche aus der Mosel

Koblenz OT Metternich (ots)

Am 15.03.2026, gegen 11:15 Uhr, kam es in Koblenz zur Ländung einer männlichen Wasserleiche, welche durch Polizei- und Feuerwehrkräfte aus der Mosel geborgen wurde. Die Identität des Toten ist bislang noch nicht geklärt. Derzeit bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei in Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen.

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