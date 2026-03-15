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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Ländung einer Wasserleiche aus der Mosel

Koblenz OT Metternich (ots)

Am 15.03.2026, gegen 11:15 Uhr, kam es in Koblenz zur Ländung einer männlichen Wasserleiche, welche durch Polizei- und Feuerwehrkräfte aus der Mosel geborgen wurde. Die Identität des Toten ist bislang noch nicht geklärt. Derzeit bestehen keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei in Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Mario Winter,PHK (PvD)
Führungszentrale
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.03.2026 – 19:11

    POL-PPKO: ERLEDIGUNG: 13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

    Koblenz (ots) - Im Zusammenhang mit der Pressemeldung vom 11.03.2026, 16.40 Uhr bezüglich der Suche nach dem 13-jährigen vermissten Mädchen aus Koblenz kann mitgeteilt werden, dass der Aufenthalt des Mädchens zwischenzeitlich festgestellt und das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale EPHK'in Scholtyssek Telefon: 0261-92156-110 E-Mail: ...

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