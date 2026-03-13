PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Beschädigte Fernleitung im Industriegebiet Wiebelsheim - Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Koblenz (ots)

Zu den bisher veröffentlichten Meldungen in Bezug auf die beschädigte Rohrleitung in Wiebelsheim teilt die Polizei mit, dass bei der Kriminaldirektion Koblenz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde. Diese führt derzeit umfangreiche Ermittlungen zur Klärung der Tatumstände durch. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter Manipulationen an der unterirdisch verlegten Leitung vorgenommen, um den darin geführten Treibstoff abzuleiten. Dabei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Beschädigung, wodurch eine nicht unerhebliche Menge an Kraftstoff in das Erdreich sickerte. Die genaue Menge des ausgelaufenen sowie des entnommenen Kraftstoffs ist derzeit ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die konkrete Tatzeit. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck geführt. Hinweise auf einen politisch motivierten Sabotageakt liegen derzeit nicht vor. Nach aktuellem Ermittlungsstand steht vielmehr ein Treibstoffdiebstahl im Raum.

  • 13.03.2026 – 10:22

    POL-PPKO: Raubdelikt in Koblenz- Zeugenaufruf

    Koblenz (ots) - Am Donnerstag, den 12.03.2026 gegen 16:20 Uhr kam es in der Chlodwigstraße in Koblenz zu einem Raub. Hierbei wurde der Geschädigten durch einen Täter die Umhängetasche entrissen. Der Täter flüchtete danach in Richtung des Koblenzer Hauptbahnhofs. Der Täter konnte durch die Geschädigte folgendermaßen beschrieben werden: - ca. 30 Jahre alt - arabischstämmiges Erscheinungsbild - Bart - schwarze ...

