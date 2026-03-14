POL-PPKO: ERLEDIGUNG: 13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots) - Zu den bisher veröffentlichten Meldungen in Bezug auf die beschädigte Rohrleitung in Wiebelsheim teilt die Polizei mit, dass bei der Kriminaldirektion Koblenz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde. Diese führt derzeit umfangreiche Ermittlungen zur Klärung der Tatumstände durch. Nach dem ...

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