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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: ERLEDIGUNG: 13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Im Zusammenhang mit der Pressemeldung vom 11.03.2026, 16.40 Uhr bezüglich der Suche nach dem 13-jährigen vermissten Mädchen aus Koblenz kann mitgeteilt werden, dass der Aufenthalt des Mädchens zwischenzeitlich festgestellt und das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK'in Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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