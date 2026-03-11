PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Da war die Luft raus - Einbrecher klauen Vakuumiergerät aus Garage - #polsiwi

Siegen-Bürbach (ots)

Zwischen Montagabend (09. März) und Dienstagmorgen ist es im Kohlenweg zum Aufbruch mehrerer Garagen gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand sind ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in zwei Garagen eingedrungen. Aus einer der Fahrzeugunterstände wurde ein Vakuumiergerät geklaut.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:23

    POL-SI: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

    Freudenberg (ots) - Am Montagmittag (09.03.2026) ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Freudenberg leicht verletzt worden. Gegen 12:00 Uhr wollte ein 62-Jähriger mit einem weißem Seat von der Abfahrt der A45 nach links in Richtung Lindenberg abbiegen. Aussagen zufolge wurde der Autofahrer von der Sonne geblendet und übersah den ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:22

    POL-SI: Interaktive Tafeln aus Gesamtschule entwendet - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - Von Freitag auf Montag (09.03.2026) sind interaktive Tafeln aus einer Gesamtschule in Kreuztal im Djurslandweg entwendet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter Zutritt über eine Tür in das Innere der Schule. Dort entwendeten sie insgesamt sechs interaktive Tafeln aus der Aula. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren