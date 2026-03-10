Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Interaktive Tafeln aus Gesamtschule entwendet - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Von Freitag auf Montag (09.03.2026) sind interaktive Tafeln aus einer Gesamtschule in Kreuztal im Djurslandweg entwendet worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter Zutritt über eine Tür in das Innere der Schule. Dort entwendeten sie insgesamt sechs interaktive Tafeln aus der Aula.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

