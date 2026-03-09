Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizisten hatten richtigen Riecher - 17-Jähriger mit Drogen erwischt #polsiwi

Burbach (ots)

Am späten Freitagabend (06.03.2026) hatten Polizisten der Polizeiwache in Wilnsdorf den richtigen Riecher.

Sie waren gegen 23:45 Uhr im Bereich der Ewald-Sahm-Straße in Burbach unterwegs, als ihnen im Einmündungsbereich Leimekaute eine dunkel gekleidete Person auffiel. Da in den dort ansässigen Firmen in der Vergangenheit bereits eingebrochen wurde, wollten sie die Person kontrollieren. Der junge Mann suchte bei Erblicken des Streifenwagens jedoch direkt das Weite. Die Beamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf. Sie stellten ihn auf einem Feld. Auf Ansprache reagierte er nicht, weshalb die Polizisten ihn zum Auffinden von Ausweisdokumenten durchsuchten. Neben einem Personalausweis förderten sie allerdings auch Drogen, eine hohe Bargeldsumme, ein verbotenes Messer, einen Schlagring und eine Pfefferpistole zu Tage.

Die Polizisten brachten den 17-Jährigen nach Hause und übergaben ihn an seine Erziehungsberechtigten. Dort durchsuchten sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Zimmer des Jungen. Sie fanden ein weiteres verbotenes Messer.

Die Beamten stellten alle Gegenstände sicher. Den 17-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung bereits übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell