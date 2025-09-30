Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher nehmen Feuerlöscher mit

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (25. September) bis Montag (29. September) brachen Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude in der Georgstraße in Euskirchen ein.

Sie beschädigten zunächst ein Zaunelement und anschließend eine Glasschiebetür.

Vermutlich aus Frust über das leerstehende Gebäude und die ausbleibende Beute nahmen die Einbrecher einen Feuerlöscher mit.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

