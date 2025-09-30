PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher nehmen Feuerlöscher mit

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (25. September) bis Montag (29. September) brachen Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude in der Georgstraße in Euskirchen ein.

Sie beschädigten zunächst ein Zaunelement und anschließend eine Glasschiebetür.

Vermutlich aus Frust über das leerstehende Gebäude und die ausbleibende Beute nahmen die Einbrecher einen Feuerlöscher mit.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 13:59

    POL-EU: Handwerker bestehlen Seniorin

    Zülpich (ots) - Am gestrigen Montag (29. September) kam es um 13.35 Uhr in der Römerallee in Zülpich zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Ein Mann klingelte bei einer 75-Jährigen und gab sich als Heizungsinstallateur aus. Er gab an, den Zähler ablesen zu müssen. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte fehlten diverse Schmuckstücke der Seniorin. Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Person in der Wohnung ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 13:59

    POL-EU: Ampel beschädigt

    Bad Münstereifel-Schönau (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (25. September) bis Montag (29. September) beschädigten Unbekannte ein mobiles Ampelsystem in der Straße Vollmert in Bad Münstereifel-Schönau. Dabei wurden Plastikfragmente abgebrochen und die Batterien entnommen. Zudem wurde die Ampel umgekippt und lag am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:19

    POL-EU: Kradfahrer verletzte sich schwer

    Mechernich-Bleibuir (ots) - Ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Neuss beschleunigte am Sonntag (28. September) gegen 12.15 Uhr am Ortsausgang. Hierbei fing sein Lenker an zu "flattern". In der Folge stürzte er zur linken Seite und rutschte ca. 30 Meter durch den links zur Fahrbahn liegenden Grünstreifen. Hierbei überschlugen sich der Motorradfahrer und das Motorrad mehrfach. Der Mann wurde schwerverletzt in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren