Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Einbrecher nehmen Feuerlöscher mit
Euskirchen (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (25. September) bis Montag (29. September) brachen Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude in der Georgstraße in Euskirchen ein.
Sie beschädigten zunächst ein Zaunelement und anschließend eine Glasschiebetür.
Vermutlich aus Frust über das leerstehende Gebäude und die ausbleibende Beute nahmen die Einbrecher einen Feuerlöscher mit.
Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell