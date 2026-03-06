PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Diebstahl und Brandstiftung: Polizei sucht mit Lichtbildern nach zwei bislang unbekannten Tätern #polsiwi

Netphen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01.05.2025) ist es gegen 03:55 Uhr zunächst zu einem Diebstahl eines Motorrollers gekommen. Wenige Stunden später stand dieser brennend auf einem Firmengelände.

Ersten Erkenntnissen nach ist es in der Nacht vom 30.04.2025 auf den 01.05.2025 in der Straße "Am Hüttenwald" zu einem Diebstahl eines Motorrollers gekommen. Die nach wie vor unbekannten Täter klauten diesen aus einem Carport.

Am gleichen Morgen stand der Roller dann gegen 09:15 Uhr brennend auf einem Firmengelände in der Waldstraße.

Den Ermittlungen nach könnten zwei junge Männer für den Diebstahl und die anschließende Brandstiftung verantwortlich sein.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der beiden geführt haben, sucht die Polizei nun mit Lichtbildern nach den Tätern.

Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht und können unter: https://polizei.nrw/fahndung/196942 eingesehen werden.

Hinweise zu den unbekannten Personen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:44

    POL-SI: Unbekannte machen sich an Fahrzeugen zu schaffen und entwenden Werkzeuge #polsiwi

    Netphen-Deuz (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag (05.03.2026) ist es zu zwei Pkw-Aufbrüchen in Netphen-Deuz gekommen. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter Werkzeuge und Baumaschinen. Die erste Tat ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 07:00 Uhr im Kälberhof. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür eines Mercedes Vito. Ein zweiter Aufbruch ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:57

    POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Bad Berleburg - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schulstraße / Bismarckstraße in Bad Berleburg gekommen. Gegen 15:30 Uhr stand eine 81-Jährige mit einem grauen Toyota an der Ampel der Bismarckstraße. Als sie die Kreuzung geradeaus überquerte, kam von rechts aus der Schulstraße ein schwarzer Skoda. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren