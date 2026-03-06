Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Diebstahl und Brandstiftung: Polizei sucht mit Lichtbildern nach zwei bislang unbekannten Tätern #polsiwi

Netphen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01.05.2025) ist es gegen 03:55 Uhr zunächst zu einem Diebstahl eines Motorrollers gekommen. Wenige Stunden später stand dieser brennend auf einem Firmengelände.

Ersten Erkenntnissen nach ist es in der Nacht vom 30.04.2025 auf den 01.05.2025 in der Straße "Am Hüttenwald" zu einem Diebstahl eines Motorrollers gekommen. Die nach wie vor unbekannten Täter klauten diesen aus einem Carport.

Am gleichen Morgen stand der Roller dann gegen 09:15 Uhr brennend auf einem Firmengelände in der Waldstraße.

Den Ermittlungen nach könnten zwei junge Männer für den Diebstahl und die anschließende Brandstiftung verantwortlich sein.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der beiden geführt haben, sucht die Polizei nun mit Lichtbildern nach den Tätern.

Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht und können unter: https://polizei.nrw/fahndung/196942 eingesehen werden.

Hinweise zu den unbekannten Personen nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell