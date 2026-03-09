PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 43-Jähriger musste bei Überholmanöver ausweichen - Polizei sucht Golf und weitere Zeugen #polsiwi

Netphen-Eckmannshausen (ots)

Am Samstag (07.03.2026) ist es auf der L728 zwischen Dreis-Tiefenbach und Eckmannshausen zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, bei dem ein 43-jähriger VW-Fahrer ausweichen musste, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Golf zu vermeiden.

Ersten Erkenntnissen nach war der 43-jährige Passat-Fahrer von Eckmannshausen in Richtung Dreis-Tiefenbach unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihm plötzlich auf seiner Fahrspur ein anthrazitfarbener Golf entgegen. Dieser überholte trotz der Kurve mehrere Fahrzeuge. Der 43-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Es entstand geringer Sachschaden.

Nur durch die gute Reaktion des Mannes konnte ein wohlmöglich folgenschwerer Unfall verhindert werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie den oder die Fahrerin des Golf, sich unter der 02732/ 909-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:44

    POL-SI: Unbekannte machen sich an Fahrzeugen zu schaffen und entwenden Werkzeuge #polsiwi

    Netphen-Deuz (ots) - Von Mittwoch auf Donnerstag (05.03.2026) ist es zu zwei Pkw-Aufbrüchen in Netphen-Deuz gekommen. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter Werkzeuge und Baumaschinen. Die erste Tat ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 07:00 Uhr im Kälberhof. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür eines Mercedes Vito. Ein zweiter Aufbruch ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:57

    POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Bad Berleburg - #polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schulstraße / Bismarckstraße in Bad Berleburg gekommen. Gegen 15:30 Uhr stand eine 81-Jährige mit einem grauen Toyota an der Ampel der Bismarckstraße. Als sie die Kreuzung geradeaus überquerte, kam von rechts aus der Schulstraße ein schwarzer Skoda. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren