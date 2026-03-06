PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Bad Berleburg - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Schulstraße / Bismarckstraße in Bad Berleburg gekommen.

Gegen 15:30 Uhr stand eine 81-Jährige mit einem grauen Toyota an der Ampel der Bismarckstraße. Als sie die Kreuzung geradeaus überquerte, kam von rechts aus der Schulstraße ein schwarzer Skoda. Es kam zum Zusammenstoß. Warum die Fahrzeuge gleichzeitig in den Kreuzungsbereich eingefahren sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Bad Berleburger Verkehrskommissariat übernommen hat.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 37-jährige Skoda-Fahrerin und ein 10-jähriges Mädchen, welches sich im Auto der 37-Jährigen befand, leicht verletzt. Beide begaben sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung.

Laut Zeugenaussagen soll sich hinter dem schwarzen Skoda ein LKW befunden haben, der weitere Hinweise zum Unfallhergang geben könnte. Die Polizei bittet sowohl den Lkw-Fahrer, als auch weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02751 / 909 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

