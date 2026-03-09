Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach illegalem Kfz-Rennen Flucht vor der Polizei - Zeugen gesucht -#polsiwi

Siegen-Weidenau / Siegen-Geisweid (ots)

Am Freitagabend (06. März) hat ein Zeuge in Siegen-Weidenau ein illegales Rennen zwischen einem Audi und einem BMW beobachtet. Als die Polizei kurz darauf den BMW anhalten und kontrollieren will, flüchtet der Fahrzeugführer mit über 100 km/h durch Siegen.

Gegen 21:03 Uhr rief über den polizeilichen Notruf ein Verkehrsteilnehmer an. Er teilte der Polizei mit, dass er gerade Zeuge eines Kfz-Rennens geworden sei. Ein schwarzer BMW (Cabrio mit Siegener Kennzeichen und nach ersten Erkenntnissen mit vier Personen besetzt) und vermutlich ein Audi A 6, ebenfalls mit schwarzer Lackierung, sollen mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Geisweider und Weidenauer Straße in Richtung Siegen-Innenstadt unterwegs gewesen sein. Dabei hätten die Fahrzeuge die Umweltspur benutzt und mehrfach rote Ampeln missachtet.

Eine der alarmierten Polizeistreifen konnte kurz darauf das BMW-Cabrio im Bereich Geisweider/Sohlbacher Straße sichten. Als der Fahrzeugführer den von hinten her-ankommenden Streifenwagen erblickte, fuhr er aus einer an einer Ampel stehen-den Warteschlange heraus, überholte die stehenden Fahrzeuge. Anschließend fuhr er bei Rot über die Einmündung weiter auf der Geisweider Straße in Richtung Kreuztal. Das Cabrio beschleunigte stark und flüchtete mit deutlich über 100 km/h über die innerstädtische Geisweider und Siegener Straße. Hierbei umfuhr er slalomartig andere Verkehrsteilnehmer, darunter auch einen Fußgänger im Bereich Geisweider Straße/Bahnstraße.

Aufgrund der hohen Gefährdung Unbeteiligter wurde die Verfolgung des flüchtigen BMW abgebrochen.

Das Verkehrskommissariat hat die Sachbearbeitung übernommen. Das flüchtige Cabrio ist zwischenzeitlich identifiziert. Die Ermittlung hinsichtlich des Fahrers laufen ebenso wie die Suche nach dem zweiten beteiligten Fahrzeug.

Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW oder des zweiten Fahrzeuges gefährdet wurden, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell