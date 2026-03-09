PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 24-jähriger Motorradfahrer flüchtet nach Geschwindigkeitskontrolle - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer -#polsiwi

Siegen/Freudenberg (ots)

Am Samstagmorgen (07. März) hat die Polizei im Bereich der Freudenberger Straße in Fahrtrichtung Freudenberg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Gegen 11:35 Uhr hatten die Beamten einen 20-jähriger Pkw-Fahrer mit einer zu hohen Geschwindigkeit gemessen und wollten ihn deswegen anhalten. In diesem Augenblick näherte sich von hinten ein Motorrad mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit, welches die Vorausfahrenden wechselseitig rechts und links überholte. Die Beamten versuchten auch das Motorrad anzuhalten und gaben dem vorausfahrenden Pkw sowie dem Kraftrad Anhaltezeichen. Das Auto hielt an, das Motorrad, eine schwarze Kawasaki Z 900, fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit knapp an dem Polizeibeamten vorbei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte die Geschwindigkeit weit über 100 km/h gelegen haben.

Im weiteren Verlauf konnte das flüchtige Motorrad einschließlich des 24-jährigen Fahrers in einem Waldgebiet bei Freudenberg aufgefunden werden. Der junge Mann gab seine Fahrt zu.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die ihm das Führen dieses Motorrads erlaubt hätte.

Die Beamten stellten sowohl die Kawasaki als auch den Führerschein des Mannes sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Einzelrennens.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen sowie mögliche durch den Motorradfahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:00

    POL-SI: Nach illegalem Kfz-Rennen Flucht vor der Polizei - Zeugen gesucht -#polsiwi

    Siegen-Weidenau / Siegen-Geisweid (ots) - Am Freitagabend (06. März) hat ein Zeuge in Siegen-Weidenau ein illegales Rennen zwischen einem Audi und einem BMW beobachtet. Als die Polizei kurz darauf den BMW anhalten und kontrollieren will, flüchtet der Fahrzeugführer mit über 100 km/h durch Siegen. Gegen 21:03 Uhr rief über den polizeilichen Notruf ein ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:39

    POL-SI: Polizisten hatten richtigen Riecher - 17-Jähriger mit Drogen erwischt #polsiwi

    Burbach (ots) - Am späten Freitagabend (06.03.2026) hatten Polizisten der Polizeiwache in Wilnsdorf den richtigen Riecher. Sie waren gegen 23:45 Uhr im Bereich der Ewald-Sahm-Straße in Burbach unterwegs, als ihnen im Einmündungsbereich Leimekaute eine dunkel gekleidete Person auffiel. Da in den dort ansässigen Firmen in der Vergangenheit bereits eingebrochen wurde, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 13:37

    POL-SI: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

    Siegen-Meiswinkel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (07.03.2026) ist es in Meiswinkel zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Vor den Birken" gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter zwischen 18:45 Uhr und 01:30 Uhr über die rückwärtige Hausseite gewaltsam Zutritt ins Innere. Sie durchwühlten Schränke und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren